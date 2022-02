Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du LOSC, Benjamin André a livré ses premières impressions sur son nouveau coéquipier Hatem Ben Arfa.

Le footballeur de 31 ans s’est dit étonné dans le bon sens du terme de l’adaptation express du milieu offensif de 34 ans. « Je suis agréablement surpris. Quand on coupe aussi longtemps, c’est difficile de garder une dynamique physique. Je l’ai trouvé très affûté. Il avait les cannes dans ses premiers entraînements. Il a toujours ses qualités de coup de rein, de démarrage, de un contre un. Moins tu passes de temps à t’entraîner et plus tu es censé perdre tes repères. Je l’ai vu très à l’aise. On a vu sa rentrée à Brest. Il a essayé de prendre les choses à son compte. Il peut nous apporter ce qui nous manque dans les 25 derniers mètres, pour casser les blocs bas et trouver les solutions. Je ne sais pas s’il peut jouer 90 minutes, mais il a les cannes pour nous apporter quelque chose dans un match. »