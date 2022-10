Pour André Gomes, le niveau affiché en Ligue 1 est « une très bonne surprise ».

Passé par Benfica, Barcelone ou encore Everton, André Gomes (29 ans) avoue être particulièrement surpris du niveau de la Ligue 1. Le nouveau milieu de terrain du LOSC a donné son avis sur le championnat de France en conférence de presse à deux jours du choc de la 13e journée face à l’Olympique Lyonnais.

« C’est un mix entre la Premier League (Angleterre) et la Liga (Espagne). C’est une très bonne surprise, pour être honnête, mais ne le prenez pas dans le mauvais sens du terme. J’ai joué contre des équipes françaises par le passé, en pré-saison et en Ligue des Champions, mais je n’avais pas eu l’expérience que je vis actuellement. Être là, c’est super, je suis très heureux. C’est une très, très bonne surprise, le niveau est très élevé, l’intensité aussi, il y a plein de bons joueurs, de bonnes équipes. Beaucoup jouent le haut de tableau. Ça, c’est la compétition. Un mix de qualité et d’intensité, d’où le mix Premier League et Liga », a expliqué le Portugais.