C’était attendu mais c’est désormais officiel, Hatem Ben Arfa s’est engagé avec les Dogues pour une durée de six mois. Présenté devant la presse, le Français a tenu à clarifier sa situation et à rassurer les supporters.

Courtisé par de nombreuses écuries, Hatem Ben Arfa avait l’opportunité de partir pour unre retraite dorée. Un choix de rejoindre le LOSC qu’il justifie par de grandes ambitions : « C’est un club qui est très ambitieux, qui a de très bons joueurs et qui a vraiment un projet. C’est très excitant de pouvoir participer à ce projet. L’équipe tourne bien, avec d’excellents joueurs et qui joue au football. Depuis décembre, ça tourne vraiment très bien. Je viens pour aider l’équipe quand elle a besoin de moi, c’est très clair. C’est à moi de redevenir performant très rapidement et après d’aider le club à atteindre ses objectifs.«

Le Nord est une véritable découverte pour Hatem Ben Arfa qui a pourtant déjà connu de nombreuses écuries à travers l’Hexagone, (OL, OM, OGC Nice, PSG, Stade Rennais, Girondins de Bordeaux). Heureusement, il pourra compter sur d’anciennes connaissances pour s’adapter : « Je connais Benji’ (André), avec qui on a passé une excellente saison à Rennes. Je connais Jérémy Pied, avec qui on a aussi passé une excellente saison à Nice, et Tim Weah, quand il était avec les jeunes au PSG et qu’il venait s’entraîner avec nous. Sinon, j’ai suivi les matchs de Ligue 1 et ceux du LOSC donc, au niveau footballistique, je connais les profils« , a déclaré Hatem Ben Arfa devant la presse dans des propos relayés par LePetitLillois.

« J’ai 34 ans, je me connais très bien. J’ai eu pas mal de périodes où je n’ai pas joué pendant un certain temps donc j’ai très bien travaillé. Avant la reprise, j’ai travaillé d’une façon à être très compétitif très rapidement. Je me sens très bien. Après, c’est le coach et le staff médical qui vont décider […] J’ai essayé de garder un rythme de club, d’avoir des structures d’entraînement en touchant le ballon, avec des entraînements en salle, en extérieur, etc… Tout ça pour avoir des cycles de travail et d’arriver dans un club prêt. C’était des cycles avec des échanges avec mon préparateur physique pour savoir sur quoi je dois travailler.