Après la défaite contre l’Olympique de Marseille (0-1), Paul Nardi, portier du FC Lorien, regrette son erreur face au club phocéen. L’ancien gardien de l’AS Monaco raconte son erreur.

“Ce but dont je suis coupable, il embête un petit peu. C’est très simple, c’est un très long ballon de Thauvin qui selon moi va être beaucoup trop haut pour que je le prenne jusqu’au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l’expliquer, mais je crois qu’il n’y a personne derrière moi, et en fait quand je me retourne, le ballon est déjà dans le but. C’est un peu l’incompréhension sur le moment parce que je ne comprends pas comment c’est possible que le ballon arrive à cet endroit. Mais c’est comme ça, Balerdi a bien suivi derrière, il y a cru jusqu’au bout, chose que j’aurais dû faire”, a indiqué le gardien sur beIN Sports.