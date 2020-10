L’ancien de l’OM Laurent Abergel retrouvera ce week-end son club lors de la 8ème journée de Ligue 1. Mais même s’il se dit grand supporter de Marseille, le joueur de Lens va tout donner pour ramener la victoire à son équipe.

“Ca fait sept ans que j’attends ce match” a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à La Provence. “Il n’y a vraiment aucune animosité, simplement beaucoup de joie. Je n’ai connu que l’OM jusqu’à 21 ans et tout le monde me disait que je ne partirais jamais… Avec le recul, peut-être que je n’étais tout simplement pas prêt pour jouer dans un club comme l’OM. Après, je vais être honnête, je rêve de battre l’OM. Mais dès la fin de la rencontre, je redeviendrai un supporter ! Bon, si on perd, j’attendrai un petit peu quand même…“

[DÉCLARATION🎙]👶 Formé au club depuis tout-petit sans jamais avoir trop eu sa chance, Laurent Abergel🇨🇵 va demain défier l'OM, match qui lui tiendra à coeur !!! (@laprovence)

Laurent Abergel a évolué à l’OM de 2013 à 2015 puis est ensuite passé par Ajaccio, Nancy et enfin Lorient.