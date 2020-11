Arrivé cet été contre 9 millions d’euros, Adrian Grbic peine à confirmer avec Lorient. Pourtant, appelé avec sa sélection pendant cette trêve, il a sauvé l’Autriche ce dimanche, d’un mauvais pas contre l’Irlande du Nord.

Claqué en club, héros en sélection. Voici la vie qu’a décidé de mener Adrian Grbic. Recruté contre 9 millions d’euros cet été par Lorient, le joueur de 24 ans n’a inscrit que deux petits buts en Ligue 1 depuis le début de saison. L’Autrichien n’a d’ailleurs plus fait trembler les filets en championnat depuis le 13 octobre cotre Lens. Pire encore, il a été relégué sur le banc par Christophe Pélissier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la recrue la plus chère de l’histoire des Merlus a déçu.

Mais bonne nouvelle, l’attaquant a enfin marqué, avec sa sélection. D’abord contre le Luxembourg en amical, puis contre l’Irlande du Nord e dimanche. Et cette fois-ci, c’était pour la cinquième journée de la Ligue des nations. Entré en jeu à la 78e minute à la place d’Andreas Ulmer, alors que son équipe était menée au score, il va complètement retourner le match. D’abord passeur décisif puis buteur à la 87e, le merlu est désigné homme du match. Et permet par la même occasion aux siens de garder la première place du groupe 1. Le Messie, le héros de toute une nation… on s’emballe peut-être un peu.