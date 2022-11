Alors que les prochains grands rendez-vous seront internationaux, il est temps de faire un point sur les belles et les mauvaises performances en ce début de saison de Ligue 1.

Entre le RC Lens et le FC Lorient qui dominent les débats contre toute atteinte, et les jolies surprises de Clermont et Toulouse, la Ligue 1 à son lot de tops. Mais il ne faut pas oublier les flops, avec l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le RC Strasbourg.

Les tops de la Ligue 1

S’il y a bien une équipe qui a convaincu toute la France en ce début de saison, c’est le RC Lens. Les Sangs et Or sont absolument stratosphérique, porté par un splendide Seko Fofana et sont aujourd’hui à la deuxième place du championnat avec 11 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Le plus impressionnant est probablement la série de 8 victoires à domicile qui place les Nordistes comme premiers dans cette série.

Le FC Lorient a été la surprise totale du début de saison. En effet, ils ont longtemps occupé la place de dauphin derrière l’ogre Paris Saint-Germain. Avec 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites, les Lorientais étaient encore moins attendus que les Lensois. 16e la saison passée, c’est un nouveau visage, porté par un très bel Enzo Le Fée que montre les Merlus.

Pour ce qui est des grosses surprises, on peut parler du Clermont Foot 63 et du Toulouse Football Club. En effet, les Clermontais proposent un jeu très séduisant depuis le début de la saison et sont aujourd’hui loin de leur 17e place la saison passée avec cette 10e place au classement. Côté Toulouse, c’est la même histoire ! Prodigieux la saison passée en Ligue 2, les Violets ont confirmés leur très belle saison dernière en accrochant une 12e place de Ligue 1 à la trêve.

Lois OPENDA of Lens (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Les Flops avec Lyon, Nice et Strasbourg

Les piètres performances de l’Olympique Lyonnais ont eu raison de Peter Bosz. Le tacticien Tchèque n’a en effet pas eu beaucoup de victoires et c’est vite retrouvé à la porte. Malgré les grands retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, rien ne c’est passé comme prévu à Lyon. Au final, c’est le légendaire Laurent Blanc qui fait son retour en Ligue 1 du côté de l’Olympique Lyonnais mais le bilan n’est pas si brillant. 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites à la trêve, Lyon est aujourd’hui 8e de Ligue 1 et bien loin de son passé glorieux.

L’OGC Nice était aussi attendu au plus haut niveau cette saison. Avec un recrutement impressionnant, notamment avec Kasper Schmeichel, Ross Barkley ou encore Nicolas Pépé les Niçois n’ont pas encore trouvé la recette. 9e de Ligue 1, les Niçois ont 5 victoires, défaites et matchs nuls. Lucien Favre a souvent été annoncé sur le départ mais il est finalement encore aux manettes.

RC Strasbourg, rien n’à dire, par rapport à la saison dernière la forme des Alsaciens est catastrophique. Alors qu’ils jouaient quasiment l’Europe la saison passée, puisqu’ils ont fini à la 6e position, les Strasbourgeois sont aujourd’hui à la 18e place de Ligue 1. Avec une victoire pour 7 nuls et 6 défaites, plus rien ne va à Strasbourg et la Ligue 2 se rapproche à grands pas.