Victoire éclatante (6-2) des Merlus dans ce match d’ouverture de la 31e journée de Ligue 1 entre Lorient et Saint-Étienne.

Match décisif dans la lutte pour le maintien, ce Lorient-ASSE aura tourné en démonstration de la part des Merlus. Pourtant, c’est bien l’AS Saint-Étienne qui menait au score à la demi-heure de jeu grâce à des buts signés Denis Bouanga (4′) et Arnaud Nordin (22′). Mais juste avant la pause, les Verts vont craquer et Lorient va refaire son retard en quatre minutes avec un penalty transformé par Terem Moffi (42′) et l’égalisation d’Ibrahima Koné (45’+1).

Sur leur lancée, les hommes de Christophe Pélissier ont enfoncé le clou au retour des vestiaires sur des buts d’Enzo Le Fée (61′) et encore Ibrahima Konaté (65′). Réduis à 10 dans la foulée après l’exclusion de Neyou (68′), les Stéphanois vont sombrer et encaisser deux nouveaux buts de Terem Moffi (86′) et Quentin Boisgard (89′). Avec cette victoire fleuve sur le score de 6-2, Lorient s’éloigne un peu plus de la zone rouge alors que l’ASSE reste englué à la 18e place de la Ligue 1.