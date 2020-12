Même en cas de changement de propriétaire dans les prochaines semaines, Christophe Galtier a confirmé qu’il resterait bien l’entraîneur du club nordiste.

Alors que l’actuel président du club, Gérard Lopez, devrait bientôt faire ses valises et vendre le LOSC au fond d’investissement luxembourgeois Merlyn Partners, Christophe Galtier ne perd pas de vue ses objectifs sur le plan sportif. Juste avant la rencontre de ce soir (19h), sur la pelouse de Dijon, le coach de Dogues est revenu sur la soirée mouvementée d’hier.

« J’ai eu Gérard Lopez, mon président, hier, longtemps dans la soirée, j’ai échangé et partagé avec lui. C’était un moment difficile, sur un plan humain, très difficile, puis j’ai eu un appel d’Olivier Létang tard dans la soirée pour expliquer la situation. Depuis cet appel, on est dans la préparation du match. Est-ce que je suis inquiet ? Non, il ne faut pas l’être, on a un effectif de qualité. Il faudra être performant sur le terrain, ce qu’il se passera après au niveau de la présidence, ce sera avec les personnes concernées. Il n’y a aucune discussion sur le sportif, avec mon président Gérard Lopez dans la soirée et derrière avec Olivier, les deux m’ont simplement expliqué la situation. Il n’a été nullement sujet du sportif ou du mercato ». Également questionné à propos de son poste sur le banc lillois, Galtier a assuré que sa situation personnelle ne serait pas affectée par un changement de propriétaire.