Coach du FC Séville, Julen Lopetegui est revenu sur le sacre en Europa League hier soir face à l’Inter Milan.

L’entraîneur espagnol évoque la victoire finale et savoure ce titre, surtout après des saisons compliqués et des échecs. “C’est une grande émotion. Nous avons travaillé très dur pour ça. On s’impose contre une équipe fantastique de l’Inter. On a tout donné, on se crée des situations. Et cela fait trois mois qu’on travaille pour ce tournoi. Aujourd’hui c’est une consécration.” A-t-il annoncé.