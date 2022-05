L’Olympique Lyonnais n’a pas brillé. Le club, qui a terminé 8e de la Ligue 1, a clairement déçu. Et le gardien lyonnais Anthony Lopes en est conscient.

« La plus mauvaise équipe de l’OL au XXIe siècle ? Ah mais il ne faut même pas m’en parler, de ça… C’est un sentiment, comment dire… C’est très, très dur. Honte est un mot très fort, mais c’est ça, quand même. C’est impardonnable. En étant l’OL, avec les joueurs qu’on a dans notre effectif, on ne peut pas finir huitièmes. Cette saison a été catastrophique pour tout le monde, sur tous les plans. Je me dis juste qu’il valait mieux que tout arrive en même temps. », a déclaré Lopes dans des propos rapportés par L’Équipe.