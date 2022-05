Pablon Longoria cherche aujourd’hui le potentiel remplaçant de Boubacar Kamara qui a rejoint les rangs d’Aston Villa il y a quelques jours. Le président espagnol prospecte le milieu de terrain néerlandais Riechedly Bazoer pour la saison prochaine.

Selon le quotidien De Gelderlander, Marseille, Lille, Lyon et Monaco sont sur le coup pour s’attacher les services du milieu de terrain néerlandais de 25 ans qui se retrouve en fin de contrat dans quelques semaines avec le Vitesse Arnhem. Présent au micro d’ESPN, le joueur formé à l’Ajax a évoqué son avenir. « J’ai des offres concrètes. Je pars en vacances maintenant et, ensuite, je dois prendre une décision. (…) Je garde toutes les options ouvertes, chez moi ou à l’étranger. Nous verrons », a-t-il déclaré. Reste à savoir qui mettra le grappin sur le milieu de terrain, auteur d’un but et quatre passes décisives en 26 matchs cette saison. Affaire à suivre…