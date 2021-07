Toujours en quête d’un latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Pol Lirola.

Prêté par la Fiorentina à l’OM la saison dernière, l’Espagnol de 23 ans a adoré son passage en Ligue 1 et il voudrait absolument revenir et devenir un joueur marseillais de manière officielle. Si le club italien était assez réticent à l’idée de vendre son joueur, aujourd’hui les choses sont différentes et Pablo Longoria a pris la décision d’accélérer dans ce dossier. Selon « Sky Italia », le patron de l’OM a fait une proposition à la Viola avec un paiement de 12 millions d’euros étalé sur plusieurs années. Le montant est équivalent à l’option d’achat assortie à son prêt de six mois. Voir maintenant la réponse du club italien.