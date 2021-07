Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria était en conférence de presse ce mardi après-midi lors de la présentation de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi.

Devant les journalistes, l’Espagnol est revenu sur le mercato estival et dresse un premier bilan avec toutes ces recrues. Il semble très satisfait du début du marché des transferts à Marseille et parle de la rumeur Thiago Almada ainsi que le dossier Pol Lirola. « On a quasiment eu tous nos premiers choix. Ça nous rend heureux. Nous sommes satisfaits pour ce mercato jusqu’à maintenant. C’est l’un des meilleurs joueurs en Amérique du Sud. Pour le moment, on considère qu’il n’y a pas besoin de renfort à ce poste de milieu offensif. En latéral droit, on est court. C’est évident. Pour Lirola, on a parlé et discuté. Il a laissé une très bonne image, il a bien fini la saison. Nous serions contents de l’avoir. Son adaptation a été bonne, mais ce sont des questions de mercato et il est sous contrat avec son club. »

Avant de poursuivre et promettre que l’OM n’a pas encore terminé ses emplettes estivales : « Dans différentes positions, nous ne sommes pas encore prêts. Il faut aussi réduire l’effectif pour le rendre complémentaire et compétitif. Le marché est toujours ouvert. Des joueurs ont des propositions et des possibilités d’aller ailleurs. Il faut aussi que nous essayions d’avoir un équilibre financier. C’est nécessaire d’avoir des départs. » Pour le moment, Gerson, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi ont signé. Luan Peres et William Saliba sont proches de signer.