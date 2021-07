La ressemblance entre les deux hommes convoités par l’Olympique de Marseille a souvent été l’objet de plaisanteries. Mais cette fois, c’est du sérieux !

Eh oui, car l’OM peut potentiellement frapper fort sur le marché des transferts en recrutant les deux « faux jumeaux ».

Matteo Guendouzi, 22 ans, sous contrat avec Arsenal et prêté au club allemand du Hertha Berlin la saison dernière, pourrait coûter quelque 20 millions d’euros et serait l’une des priorités de recrutement de Pablo Longoria, à la demande de son entraîneur Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain français viendrait combler le départ de Boubakar Camara, quasi certain.

Quant à l’ancien joueur du PSG, David Luiz, 34 ans, qui évolue le plus souvent en défense centrale, les négociations seraient également avancées. Le Brésilien est également pensionnaire d’Arsenal. En fin de contrat avec les Gunners, il arriverait libre à Marseille.