De base une simple rumeur, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour David Luiz se confirme. Une piste séduisante et accessible pour les dirigeants olympiens.

Libre depuis son départ d’Arsenal, David Luiz pourrait rebondir en Ligue 1 à l’Olympique de Marseille. Le profil du Brésilien serait particulièrement apprécié par Jorge Sampaoli, une information confirmée par la Provence. Des premiers contacts ont d’ailleurs été établis entre les différentes parties et l’ancien du PSG serait séduit par l’hypothèse d’être sous les ordres du technicien argentin. Néanmoins, plusieurs points négatifs entourent ce possible recrutement. Chez les Gunners, le défenseur central gagnait 7M€ par saison. Un montant bien trop important pour la direction olympienne. Autre ombre au tableau, à 34 ans, l’ancien taulier de la sélection brésilienne n’a plus son niveau d’antan et a été une déception en Premier League.