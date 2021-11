Présent en conférence de presse avant la rencontre de ce weekend entre Marseille et Metz, Bamba Dieng a évoqué de nombreux sujets dont sa prolongation de contrat. Le jeune attaquant de 21 ans devrait bientôt parapher un nouveau bail avec la direction marseillaise et être en pointe de l’attaque phocéenne pour encore de nombreuses années.

« Mon début de saison ? Je me sens très bien, ça me fait du bien d’être ici, maintenant tout le monde me connaît. […] J’espère marquer plus de buts, aider l’équipe à gagner, être en haut du classement. C’est l’essentiel. Ma prolongation ? On a des discussions, on a trouvé un terrain d’entente, je devrais signer dans les prochains jours, je suis très content« , a affirmé le buteur sénégalais en conférence de presse.