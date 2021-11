Poussé vers la sortie cet été par Pablo Longoria, Kevin Strootman est parvenu à trouver un point de chute en Italie, et plus précisément à Cagliari, club dans lequel le Néerlandais est prêté depuis le dernier marché estival. Mais une mauvaise nouvelle vient déstabiliser l’OM, Kevin Strootman pourrait faire son grand retour à Marseille.

La saison est délicate pour Cagliari en Serie A alors que le club pointe en dernière position avec 6 petits points au compteur. La situation a forcé la direction Sarde à revoir ses plans et à changer d’entraîneur en enrôlant, après seulement trois journées, Walter Mazzarri. Pourtant, depuis cette nomination, rien n’a évolué et le club est une bien triste lanterne rouge. Un changement à la tête de l’écurie italienne qui devrait être fatale à Kevin Strootman. Prêté à Cagliari, le Néerlandais déçoit semaine après semaine et ne devrait pas y rester plus longtemps. Aujourd’hui, la presse italienne confirme les dernières informations avancées par la Gazzetta dello Sport. Kevin Strootman va signer son grand retour à l’Olympique de Marseille après une courte expérience de six petits mois en Sardaigne. Un véritable coup dur pour Pablo Longoria qui pensait s’en être débarrassé jusqu’à l’été prochain. Il sera désormais difficile de lui trouver un nouveau point de chute.