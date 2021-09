Souvenez-vous cet été, l’Olympique de Marseille avait identifié le profil d’Ike Ugbo pour se renforcer dans le secteur offensif. Malgré tout ce dernier avait dit non au club de Ligue 1 et aujourd’hui il dévoile la raison.

Transféré finalement de Chelsea au Racing Genk contre 7 millions d’euros lors du mercato estival, le jeune buteur anglais de 22 ans est revenu sur son mercato et explique pourquoi il n’a pas souhaité rejoindre l’OM dans l’immédiat. Selon lui, Genk est le club idéal pour passer un nouveau cap, avant de pourquoi pas viser plus haut. Voici ce qu’il a indiqué dans le média belge « Sport/Foot magazine. » « Le jeune Ugbo aurait peut-être opté pour Marseille : un grand club, dans le sud de la France, près de la famille (qui vit à Nice, ndlr). La perspective de jouer contre Lionel Messi (au Paris SG)… Mais le Ugbo d’aujourd’hui pense que ça aurait peut-être été une erreur. Après le Cercle, Genk me semble être l’étape idéale pour franchir un pas supplémentaire. (…) Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je peux envisager de gagner la Ligue des Champions, ou de jouer un rôle majeur ailleurs. Je dois me montrer plus malin dans mes choix. »