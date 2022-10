L’Olympique de Marseille se saborde avec une nouvelle défaite 2 Buts à 1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Une mauvaise nouvelle dans l’optique à la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions avant de recevoir les Spurs de Tottenham mardi soir prochain.

Eintracht Francfort – Olympique de Marseille 2-1 : défaite amère pour les Olympiens qui s’inclinent sur le score de 2 buts à 1 contre le vainqueur de l’Europa League 2022. Les Marseillais ont très mal débuté la partie en encaissant le premier but par le Japonais Kamada en tout début de match. Les hommes d’Igor Tudor parviennent à égaliser à la 22e minute de jeu avec une jolie reprise de Mattéo Guendouzi. Mais les Marseillais craquent une fois de plus cinq minutes plus tard avec un but de l’ancien du FC Nantes Randal Kolo Muani. Une erreur de la défense marseillaise qui a encore une fois été défaillante. L’OM s’incline 2 buts à 1 face aux Allemands et se saborde avant la dernière journée contre les Spurs de Tottenham mardi prochain.

Notons que dans le deuxième match de ce groupe, Tottenham fait match nul 1-1 contre le Sporting Portugal avec des buts de Marcus Edwards à la 22e minute et Rodrigo Bentancur pour les Spurs en deuxième mi-temps.

Classement groupe D / J5 :

1/ Tottenham 8 pts

2/ Sporting Portugal 7 pts

3/ Eintracht Francfort 7 pts

4/ Olympique de Marseille 6 pts