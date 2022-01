Selon les informations de Fabrizio Romano, c’est fait l’Olympique de Marseille va signer Cédric Bakambu dans les prochains jours.

C’était une rumeur incessante depuis hier et cela semble se confirmer aujourd’hui, Cédric Bakambu sera olympien. L’ancien buteur du Beijing Guoan (Chine) est libre depuis le 31 décembre et a le choix de s’engager où il le souhaite. En concurrence avec avec l’OGC Nice ou encore l’Olympique Lyonnais sur le dossier, l’OM a obtenu les faveurs du buteur de 30 ans. Selon les informations de l’Equipe, l’international congolais s’est quasiment mis d’accord avec l’OM pour un contrat de deux ans et demi. Une information confirmée par le toujours bien informé Fabrizio Romano qui indique que c’est bouclé et que la signature sera bientôt annoncée. L’ancien de Villarreal va donc retrouver la Ligue 1 qu’il a quitté en 2014 après quatre saisons à Sochaux.