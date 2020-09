L’OM continue de chiner les bonnes opportunités sur le marché. Parmi elles, l’attaquant de Watford Luis Suarez, relégué en Championship à l’issue de la saison dernière.

Ce n’est un secret pour personne, l’OM veut renforcer son secteur offensif. Si beaucoup de noms circulent, celui de Keita Baldé semblait être le plus crédible, bien qu’un peu cher. Ce dimanche, The Athletic nous informe de l’intérêt des Olympiens pour Luis Suarez (appartenant à Watford, pas celui du Barça) auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 38 matchs de seconde division espagnole (prêté à Saragosse). Les Olympiens pourrait débourser 10 millions d’euros pour le joueur de 22 ans.