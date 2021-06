Plus actif que jamais sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille prospecte à travers toute l’Europe. D’un œil affuté, Pablo Longoria repère les moindres opportunités que l’OM pourrait recruter. L’une d’entre elles mène à Suat Serdar, jeune talent de Schalke 04.

Un véritable chantier attend Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille cet été. Si l’arrivée de Gerson semble être actée, le dirigeant olympien ne s’arrête pas et se lance sur d’autres pistes plus ou moins exotiques. Selon les informations du média allemand, Bild, l’OM suit de près l’international allemand (4 sélections) Suat Serdar (24 ans). En fin de contrat en 2022 avec Schalke 04, le milieu de terrain devrait rapidement quitter sa formation, reléguée en deuxième division. En raison de sa situation contractuelle et des difficultés sportives et économiques rencontrées par le club, le natif de Bingen pourrait quitter l’Allemagne pour moins de 10 millions d’euros. Une opportunité que Pablo Longoria ne manquera pas.