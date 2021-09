Prêté successivement à Saint-Etienne, à l’OGC Nice puis désormais à l’Olympique de Marseille, William Saliba n’a finalement que peu joué à Arsenal depuis son arrivée chez les Gunners. Un cadeau pour l’OM selon Loïc Perrin.

Arsenal vit un début de saison délicat alors que son secteur défensif prend l’eau, 9 buts encaissés en 5 matchs depuis le début de la saison. Pourtant, malgré ce gros défaut, les Gunners ont laissé filer William Saliba en prêt à l’OM, club dans lequel le défenseur central s’épanouit. Un choix étonnant pour Loïc Perrin qui estime que le Marseillais a le niveau requis pour être titulaire en Premier League. C’est en tout cas ce que l’ancien stéphanois a déclaré pour Eurosport.

« Je ne comprends pas comment ils n’ont pas pu l’essayer au moins une fois. Quand tu l’observes depuis ses débuts à Saint-Etienne… Il est flegmatique, froid, lucide. Dans les un contre un, il a des appuis extraordinaires et s’en sort toujours. En plus, c’est un super gamin dans un groupe. A Nice, après de longs mois sans jouer, il est bon tout de suite alors que Nice était dans une mauvaise passe. Et à Marseille, dans une atmosphère de fou, même chose. Il ne s’enflamme jamais. Il aurait pu apporter à Arsenal. »