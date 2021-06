Annoncé comme le potentiel successeur de Steve Mandanda dans les buts marseillais il y a quelques temps, la piste André Onana (25 ans) semble se refroidir de jours en jours.

Selon les informations de Tymoté Pinon, un journaliste de « France football », le club marseillais n’a pas rencontré le clan du gardien camerounais et une arrivée n’est pas à prévoir dans la cité phocéenne. Intéressé par son profil, l’OM et son président Pablo Longoria restent discret dans ce dossier et c’est même l’AS Monaco ou encore le LOSC qui pensent à lui pour la saison prochaine. Voici les propos de Tymoté Pinon : « André Onana a déjà discuté avec trois clubs français mais l’Olympique de Marseille ne fait pas partie de la liste. Le gardien considère sérieusement l’option Ligue 1 pour plusieurs bonnes raisons (notamment familiales) mais rêve de Premier League (Arsenal). En Angleterre, deux membres du top 8, dont les Gunners, ont déjà discuté avec l’entourage du Camerounais. On est encore toutefois (très) loin d’un dénouement dans ce dossier. »Rappelons qu’Onana est sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2022 et que sa valeur est aujourd’hui évaluée à 30 millions d’euros par « Transfermarkt. »