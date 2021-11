Les clubs français impressionnent sur la scène européenne cette saison. Un scénario peu habituel qui se confirme semaine après semaine. Des résultats qui permettent à l’indice UEFA de s’envoler et de distancer les concurrents potentiels, le Portugal et les Pays-Bas.

Cette semaine, les écuries françaises ont encore fait parler la poudre avec trois victoires, (LOSC, OL, Stade Rennais) et trois nuls, (PSG, OM, AS Monaco) sur la scène européenne. Une nouvelle semaine sans défaite qui confirme l’excellent début de saison des formations françaises en Coupe d’Europe. Des performances qui permettent au coefficient UEFA de la France de croître de manière conséquente avec 8 750 points engrangés, soit déjà plus que toute la saison dernière. Sur la saison en cours, la France est troisième derrière les Pays-Bas, (10 400 points) et l’Angleterre, (9 285 points) et remonte au classement UEFA. Si la France conforte sa position de cinquième au classement, elle pourra bénéficier de 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions en 2024-25.

Le TOP 15 des coefficients UEFA pour la période 2017-2022 (au 05/11/21)