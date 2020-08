C’est officiel, le Japonais Yuto Nagatomo rejoint l’Olympique de Marseille. Ce latéral gauche doublera le poste de Jordan Amavi et sera l’alter ego de son compatriote Hiroki Sakai, titulaire sur le flanc droit.

Les détails du contrat ne sont pas encore connus, mais l’OM a officialisé ce recrutement sur les réseaux sociaux dans un style très flasy, inspiré des mangas japonais. Yuto Nagatomo est âgé de 33 ans. Il évoluait la saison dernière à Galatasaray.

𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁



➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅

➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅

➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨

➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020

Voici le communiqué complet de l’OM :

Après Pape Gueye et Léonardo Balerdi, Yuto Nagatomo est la troisième recrue du mercato estival de l’OM.

Né le 12 septembre 1986, Yuto Nagatomo a débuté sa carrière dans son pays natal, le Japon. Après quatre saisons au FC Tokyo et une Coupe de la Ligue en 2009, il rejoint l’Europe après la Coupe du Monde 2010 au cours de laquelle il a porté le maillot de sa sélection nationale. C’est en prêt à l’AC Cesena qu’il fait ses débuts sur le vieux continent. Il rallie en 2011 l’Inter Milan où il reste jusqu’en 2018. Il y joue 210 matchs, marque11 buts et remporte une Coupe d’Italie en 2011. Depuis 2018, il portait le maillot de Galatasaray. Champion de Turquie en 2018 et 2019, il gagne également la Supercoupe de Turquie en 2019.

International japonais depuis 2008, il a notamment disputé la Coupe du Monde en 2010 et 2018, la Coupe d’Asie (qu’il remporte en 2011) et la Coupe Kirin (gagnée en 2008, 2009 et 2011).

À 33 ans (il fêtera ses 34 ans le 13 septembre prochain), Yuto Nagatomo est un arrière gauche d’expérience qui vient renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Le Nippon se lance un nouveau défi en découvrant un nouveau club et un nouveau championnat. Après Koji Nakata et Hiroki Sakai, il est le troisième Japonais à porter le maillot de l’OM.