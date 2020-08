Toujours en quête de nouveaux renforts pour la saison prochaine, l’OM surveillerait Damian Suarez (32 ans) mais la concurrence serait rude.

Selon les informations de “RMC Sport”, le club olympien serait à la lutte avec le LOSC et le Stade Rennais pour le latéral uruguayen qui évolue en Espagne avec le club de Getafe. L’OM préparerait un éventuel départ de Sakai ou Sarr, alors Lille et Rennes ont besoin d’un nouvel élément à ce poste.

Cette saison, Suarez a participé à 30 matchs de Liga, inscrit 1 but, délivré 4 passes décisives et notamment récolté 16 cartons jaunes. Il lui reste un an de contrat et une petite somme pourrait convaincre ses dirigeants de le lâcher.