L’entraîneur de l’Olympique de Marseille fait face à de nombreuses critiques depuis le début de la saison. Mais selon son bras froid Daniel Sousa, André Villas-Boas et le staff acceptent les remarques et restent concentrés sur leurs idéologies.

« Les critiques ? Il les vit très bien, il les accepte. Moi, je les trouve dures à écouter, mais elles sont aussi l’occasion de faire bouger les choses. On est fidèle à notre idéologie« , a déclaré Daniel Sousa dans les colonnes de La Provence.

« Mais on l’accepte, car c’est un point de vue auquel on n’a pas forcément pensé et ça peut nourrir une réflexion pour faire des ajustements« , a-t-il conclu. Pour l’heure, l’Olympique de Marseille pointe à la 6ème place de la Ligue 1, derrière Montpellier et devant le Stade Rennais.