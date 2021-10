L’Olympique de Marseille est une nouvelle fois en deuil. Ce dimanche, le monde du football a appris la disparition de Bernard Tapie.

D’après la Provence ce dimanche, Bernard Tapie, atteint d’un cancer depuis plusieurs années s’est éteint à l’âge de 78 ans.

Président du club phocéen entre 1986 et 1993, il a marqué de son empreinte le sport Français et évidemment l’OM qui perd aujourd’hui, l’une de ses plus grandes légendes.