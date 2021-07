Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Yuto Nagatomo quittent l’Olympique de Marseille ce jeudi et se retrouvent désormais libre de tout contrat.

Ce jeudi matin, l’OM annonce les départs de quatre joueurs, tous en fin de contrat. Après l’arrivée de Konrad de la Fuente et celle de Gerson qui devrait se faire dans les prochaines heures, le club olympien se sépare de Valère Germain, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo et Saif-Eddine Khaoui. Ils rejoignent pour le moment Florian Thauvin parti aux Tigres au Mexique et Hiroki Sakai qui a rejoint les Urawa Reds Diamonds au Japon.

𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶 💙🙏



Bonne chance à 𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐞́, 𝐕𝐚𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 , 𝐒𝐚𝐢𝐟-𝐄𝐝𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐡𝐚𝐨𝐮𝐢 et 𝐘𝐮𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨𝐦𝐨 qui quittent le club. pic.twitter.com/TQow9A8MPR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021