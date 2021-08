L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un nouveau latéral droit pour la saison à venir. Les Olympiens n’abandonnent pas la piste Daniel Wass mais aujourd’hui, c’est au FC Valence de choisir.

Comme le précise le journal « Marca », le club Che a reçu une offre de la part du club marseillais à hauteur de 1,5 millions d’euros et celle-ci sera la dernière comme a précisé l’équipe de Ligue 1. C’est désormais à Valence de bien réfléchir avant de prendre sa décision. Sous contrat jusqu’en 2022, Wass a indiqué qu’il souhaitait partir cet été et en cas de refus de son club, il sera libre en juin 2022. C’est maintenant aux Espagnols de prendre une décision surtout que si l’international danois part, il faudra lui trouver un remplaçant avant le 31 août. Maintenant garder un jour contre son gré n’est jamais bon, surtout que Valence est en difficulté financière et même 1,5 million d’euros ne sont pas à négliger dans cette période de pandémie. Affaire à suivre…