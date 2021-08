« Quand on revoit le match, on voit plus de choses. On a laissé le ballon à Bordeaux en seconde période et ils ont marqué. Ce sera un match difficile pour nous. Nice a beaucoup de jeunes joueurs. Galtier a été l’un des meilleurs entraîneurs du monde la saison dernière parce qu’il a gagné la Ligue 1 devant le PSG. Nice a été régulier la saison dernière. On va essayer de gagner même si Nice est en grande forme. Mon idée serait de ne faire aucune faute, car on veut avoir le ballon. Il faut avoir le ballon le plus possible. Ne pas faire beaucoup de fautes n’est pas un problème. Il faut améliorer notre jeu sans ballon. » Explique le technicien argentin devant les médias. Rappelons que les Aiglons restent sur un très gros succès 4-0 à Lille lors de la dernière journée.