Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat, 11M€, en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi vit un rêve éveillé au sein du club phocéen. Dans un entretien accordé au Onze Mondial, l’ancien des Gunners l’assure, il n’a jamais pris autant de plaisir dans sa carrière.

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : ‘Je veux l’OM’. Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière. »