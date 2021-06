L’Olympique de Marseille cherche toujours à se renforcer pour la saison prochaine et plus actif que jamais sur le marché. Récemment Pablo Longoria s’est lancé sur deux nouvelles pistes : le gardien de l’AS Roma, Pau Lopez et le Turc Cengiz Ünder. L’OM avancerait très rapidement sur ces deux dossiers qui pourraient rapidement déboucher sur du concret.

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’est récemment lancé sur nouveaux dossiers. Des pistes a consonnance italienne en provenance de l’AS Roma. En effet, Pablo Longoria s’intéresse depuis plusieurs semaines à Pau Lopez et Cengiz Ünder et, selon les dernières informations de TuttoMercatoWeb, les négociations avanceraient de manières très positives entre les différentes parties. La Roma s’est mise d’accord avec l’OM pour se séparer des ses deux joueurs, ne reste plus qu’à trouver la bonne formule. La tendance est à des prêts avec option d’achat voire option obligatoire. La semaine qui arrive devrait être déterminante pour ce dossier.