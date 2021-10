Dans sa chronique du lundi, le journaliste français Denis Balbir est revenu sur les difficultés de l’Olympique de Marseille ces derniers temps symbolisée par la défaite 2 buts à 0 face au LOSC.

Le journaliste n’est pas inquiet et pense que Jorge Sampaoli est en mesure de redresser la barre et aider son équipe à aller mieux. « De là à dire que c’est la fin de l’état de grâce de Jorge Sampaoli, c’est excessif… Plusieurs éléments sont moins performants qu’en début de saison. Arkadiusz Milik revient d’une longue blessure. Quand on n’a pas un distributeur comme Payet, c’est difficile. Le milieu de terrain travaille beaucoup mais il manque de génie. Les autres offensifs comme Dieng, Ünder ou de la Fuente ne parviennent plus à concrétiser comme ils le faisaient…

« En espérant que la trêve internationale permette à tout le monde de recharger les batteries. A Marseille, la profondeur de banc ne permet pas de tenir sur tous les tableaux dans des séries comme celle-là. Pour repartir de l’avant, l’OM a besoin d’asseoir un onze de départ. Je ne sais pas si c’est le meilleur des choix d’adapter le système à l’adversaire comme le fait Jorge Sampaoli ces derniers temps. (…) Ce sont quelques détails à corriger. Cela ne remet pas en cause les qualités et l’ambition de l’OM. Pour moi, la série n’est pas si désastreuse que ça, » a notamment indiqué Denis Balbir.