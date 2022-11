Opposé à l’Olympique de Marseille, Hugo Lloris avoue avoir souffert mais s’est montré particulièrement fier de la prestation de ses coéquipiers.

« Il y avait une bataille psychologique en première période. Les Marseillais ont joué libérés en n’ayant pas la peur de perdre. Ils avaient tout à gagner, et nous beaucoup à perdre. Cela s’est inversé avec ce but marqué avant la pause. On a montré une grande personnalité en seconde période. On a souffert, parce que Marseille est une très bonne équipe. Il faut le souligner. Leur public a poussé, c’était chaud. C’est pour cela que ça nous rend encore plus fiers. On a su faire ce qu’il fallait dans la difficulté », a commenté Hugo Lloris au micro de Canal+.

Avec cette victoire, les Spurs de Tottenham finissent en première position du Groupe D, loin devant l’Olympique de Marseille, lanterne rouge et éliminé de toutes compétitions européennes.