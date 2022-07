Après avoir enregistré l’arrivée de Lacazette, Tolisso, Lepenant et Tetê, l’Olympique Lyonnais devra consentir à des départs. Les Gones ont fixé le prix de Lucas Paqueta à 60 millions d’euros.

Leader offensif de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Lucas Paqueta a brillé sous les ordres de Peter Bosz avec 11 buts et 7 passes décisives en 44 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Courtisé par de nombreuses écuries l’hiver dernier, le Brésilin est resté à Lyon pour finir l’année mais pourrait bien faire l’inverse cet été. Joueur le plus bankable de l’effectif rhodanien, il sera probablement un fusible à sauter pour valider l’ensemble des recrues estivales. La direction de l’OL en est consciente et aurait d’ores et déjà fixé son prix de départ.

D’après les informations dévoilées par L’Equipe, Lucas Paqueta souhaiterait quitter l’OL cet été qui ne voudrait pas le retenir contre son gré. Un départ est donc à prévoir pour le Brésilien de 24 ans. Gourmands, les gones espèrent pouvoir réaliser une véritable plus value en fixant son prix à 60 millions d’euros.