L’Olympique de Marseille qui s’apprête a vivre un été mouvemente lance déjà son mercato. Le club serait sur la piste Seko Fofana.

Selon Rmc Sport, des discussions ont eu lieu entre Marseille et l’ancien joueur de l’Udinese, Seko Fofana. Un accord entre le joueur et l’OM existerait. Le RC Lens se montre gourmand en demandant au moins 20M€ pour son joueur qui a joué 30 matchs de Ligue 1 cette saison. Dans le même temps, FootMercato annonce que l’Olympique de Marseille n’a pas fait d’offre pour le joueur et il n’y a aucun accord entre les différentes parties car le Racing Club de Lens n’est pas vendeur. Affaire à suivre …

