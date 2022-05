Sur une saison particulièrement décevant, l’OL manquera l’Europe l’année prochaine. Un échec qui réveille les ambitions lyonnaises. Jean-Michel Aulas confirme que les Gones s’apprêtent à réaliser un mercato XXL.

« Un certain nombre d’initiatives ont été prises. On avait une réunion entre midi et deux sur le recrutement. Il va y avoir des allées et venues. Et une prise de risque de l’Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, comme on l’a fait avec l’équipe féminine, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d’arrivées », a confirmé Jean-Michel Aulas en conférence de presse ce mercredi.

Le retour d’Alexandre Lacazette est le nom qui revient avec le plus de résonnance du côté de l’Olympique Lyonnais alors que plusieurs départs (Denayer, Dembélé, Kadewere…) semblent déjà avoir été actés.