Après leur match nul concédé face à Nîmes ce vendredi soir en Ligue 1, il est déjà l’heure des remises en question pour l’Olympique Lyonnais. Le journaliste Nabil Djellit voit difficilement Lyon sur le podium cette année.

“Dès qu’il faut faire le jeu, on voit rapidement les limites de Rudi Garcia. Lyon va galérer pour finir sur le podium. Aucune conclusion hâtive… Trop d’incertitudes : départs, niveau de jeu et concurrence plus féroce (Lille, OM, Rennes, Monaco…). On en reparle”, a déclaré Nabil Djellit.