Ce mardi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné pour la première fois de la saison 2-1 face à Montpellier. Fragilisé par l’expulsion d’Assem Haouar, Lyon n’est pas parvenu à faire la différence. Juninho s’est plaint de l’arbitrage après la rencontre.

“Je pense qu’Houssem méritait un jaune. Ici, on joue toujours à 10” a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Foot Mercato. “J’ai trouvé que l’arbitre avait un peu peur. Ici, il y a toujours la pression, c’est la culture… Tu donnes un rouge comme ça tout de suite… C’est une frustration pour moi. On sent tout de suite que l’arbitre allait prendre ce genre de décisions.“