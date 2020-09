Formé à l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti est en perte de vitesse du côté de Barcelone. En manque de temps de jeu, le joueur songerait à partir quand Lyon rêverait de le rapatrier.

Ne serait-ce pas la meilleure recrue pour les Gones ? Les cas d’un Marcelo vieillissant et d’un Andersen décevant poussent les dirigeants lyonnais à se renouveler en défense central.

La piste Samuel Umtiti a tout de la bonne idée sur le papier. À 26 ans, le champion du Monde voudrait se relancer à un an de l’Euro quand Lyon gagnerait en expérience et leadership. Selon l’Equipe, Barcelone pourrait céder son joueur sous la forme d’un prêt. Deux questions restent en suspens : peut-on miser sur un joueur dont le genou lui pose des problèmes récurrents et comment payer son grand salaire ? Deux questions qui sont à l’étude entre Saône et Rhône. Seule certitude, cette arrivée réjouirait les supporters avec qui la direction connaît des tensions régulières.