Rentré hier soir du Brésil après la trêve internationale, Lucas Paqueta exige d’enchaîner avec la rencontre à venir de ce samedi 16 octobre (21h) face l’AS Monaco. Contre cette demande, Peter Bosz a fini par craquer et le Brésilien fait bel et bien partie du groupe lyonnais.

Titulaire indiscutable avec le Brésil, Lucas Paqueta a disputé 212 minutes de jeu sous les couleurs de la Seleçao lors de la trêve internationale. Avec le décalage horaire et la fatigue, sa présence dans le groupe lyonnais semblait être compromise par Peter Bosz et le staff qui ne souhaitait prendre aucun risque superflu mais, selon L’Equipe, le milieu de terrain aurait exigé jouer avec l’OL ce samedi 16 octobre, (21h).

Conscient de l’enjeu d’une telle confrontation face à l’AS Monaco, Peter Bosz a fini par craquer et l’a intégré au groupe qui affrontera le club de la Principauté. Il serait même possible de le voir fouler la pelouse. De sacrés risques en perspective pour le Brésilien qui enchaîne les matchs et les déplacements depuis plusieurs semaines.