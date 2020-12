L’Olympique Lyonnais peut-il viser le podium de Ligue 1 ? Mieux encore, l’OL peut-il remporter le titre ? Vincent Duluc ne se montre pas très optimiste… Le journaliste de l’Équipe a jugé les performances de Garcia et son équipe.

« En général, quand un entraîneur a une série de résultats comme Garcia l’a actuellement à l’OL, il prolonge… Mais là, pour lui, ce n’est pas l’idée pour l’instant. Le titre est tabou à Lyon ? Un peu, et c’est normal. Car il faut voir d’où ils viennent les Lyonnais. Ils se sont relancés depuis la fin du mercato, comme l’avait dit Garcia. Il a dit la vérité, puisque la saison de l’OL a commencé après le mercato, vu qu’ils n’ont perdu que deux points depuis. Le titre est possible ? Si le PSG continue d’aller aussi doucement, certains clubs auront la chance de suivre. Et Lyon en fera partie. Surtout avec un match par semaine et avec un effectif pareil. Le groupe de l’OL est quand même au-dessus de tous les autres, en dehors de Paris », a-t-il expliqué, dans L’Equipe du Soir.