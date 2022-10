Loin de l’OL depuis plusieurs jours désormais, Peter Bosz aura vécu une expérience bien terne dans le Rhône. Très loin des ambitions affichées lors de son arrivée.

Après l’échec de Sylvinho et la prise de pouvoir de Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais avait décidé, dès mai 2021, de confier les rênes de son groupe à Peter Bosz. L’ancien de l’Ajax Amsterdam découvrait le football français en tant que technicien et n’avait pas été maitre du mercato. Des détails qui peuvent expliquer sa première saison ratée ponctuée d’une décevante huitième place un championnat et d’un jeu pratiqué peu enthousiasmant. Un bilan bien plus difficile à défendre en ce début de saison. Après 10 journées disputées, les Gones se retrouvaient 9èmes de Ligue 1 et restaient sur une série inquiétante de 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Trop pour les Gones qui ont pris la décision de s’en séparer.

A son arrivées, des promesses dans le jeu et un discours honnête avaient été aperçus du côté du Néerlandais mais son passage à Lyon restera un véritable fiasco. Une décision finale salué par le compte Espoirs du Football sur Twitter qui a dressé un bilan peu glorieux du passage de l’ancien coach du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund : « L’expérience Peter Bosz à l’OL aura été catastrophique. En 59 matchs à la tête du club, il aura été incapable d’imposer sa patte. Pire, il a même renié certains de ses principes. Cette saison sans Europe aurait dû permettre à l’OL de figurer tout en haut de la L1. »

Un constat fort et glacial mais qui semble fidèle à l’histoire commune partagée par le technicien néerlandais et Lyon. Du 29 mai 2021 au 9 octobre 2022, l’ère de Peter Bosz aura duré un total de 58 rencontres toutes compétitions confondues à l’Olympique Lyonnais. Un passage qui s’est clos sur un bilan de 27 victoires, 16 nuls et 15 défaites soit seulement 46% de succès, l’un des pourcentages les plus faibles de l’histoire des Gones. Un bilan peu glorieux laissé au passé alors que Laurent Blanc a désormais pris la tête de l’Olympique Lyonnais afin d’éviter une catastrophe économique et sportive synonyme de faillite industrielle.

Malgré un échec cuisant, Peter Bosz (58 ans) pourrait, quant à lui, rapidement trouvé un nouveau point de chute alors que deux clubs lui font déjà les yeux doux : Stuttgart en Allemagne ainsi que Wolverhampton en Premier League. Quoiqu’il en soit, l’OL semble s’être bien fait arnaquer…