Très satisfait des débuts de Peter Bosz à l’OL, Jean-Michel Aulas en fait sa « meilleure recrue de l’été ».

Malgré le match nul de ce week-end face à Lorient (1-1), Jean-Michel Aulas a tenu à saluer le bon début de saison de Peter Bosz à la tête des Gones. Dans les colonnes de L’Equipe, le président Lyonnais explique que le Néerlandais l’a surtout conquis grâce à un style de jeu offensif et plaisant.

« J’essaye de moins m’exprimer sur cela, mais je dois dire que je suis très impressionné par le travail de Peter et de son équipe. Franchement, il trouve sans cesse le compromis entre ses certitudes et la remise en cause, au travers de tout ce qu’il voit et analyse. Il a parfaitement intégré le statut de l’OL : celui d’un grand club qui doit être tout en haut, mais aussi celui d’un club formateur et doté d’une exigence en termes de qualité de jeu. Il trouve la bonne harmonie et je trouve cela formidable. Je suis venu voir quelques causeries, il a un vrai ascendant, et c’est la première fois que je voyais des joueurs applaudir leur coach après sa causerie. C’est quelqu’un de très intéressant sur le plan humain et sur le plan technique », a jugé le patron de l’Olympique Lyonnais.