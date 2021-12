Treizième de Ligue 1 avec 24 points au compteur, l’OL vit une saison délicate sous la houlette de Peter Bosz. Hier soir, Lyon a concédé un triste nul contre le FC Metz (1-1). Un résultat qui aurait pu être bien pire pour les Gones si l’arbitre avait fait correctement son travail selon Frédéric Antonetti.

A la lutte pour son maintien, le FC Metz (18ème, 16pts) vit une première partie de saison aussi voire plus difficile que celle de l’Olympique Lyonnais, (13ème, 28pts). Pourtant, sur la pelouse du Groupama Stadium, Frédéric Antonetti et ses hommes auraient pu arracher un résultat encore plus positif qu’un nul. A la première minute de jeu, un but a été refusé aux Messins pour hors-jeu jugé inexistant par le technicien corse. Un fait de jeu qui l’a rendu hors de lui.

« Je n’avais pas vu l’image, et là je l’ai revue. C’est catastrophique. L’arbitre m’a dit qu’il avait confiance en les outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n’ai pas confiance dans les hommes. Lyon, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière. J’ai les boules car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous parle pas si ça avait été de l’autre côté… On en aurait parlé une semaine. Ce n’est pas juste« , a lâché un Frédéric Antonetti désabusé à l’issue de la rencontre et du nul (1-1) acquis au Groupama Stadium.