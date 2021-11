Les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent se permettre de rêver à nouveau. Alexandre Lacazette est plus que jamais poussé vers la sortie par Arsenal qui souhaite s’en débarrasser dès cet hiver avant de le voir partir libre. Un scénario inenvisageable pour les Gunners qui le solde à 10 millions d’euros. Plusieurs écuries se frottent déjà les mains. La concurrence sera rude.

Le marché hivernal s’annonce bouillant malgré la saison et plusieurs noms devraient résonner lors des fêtes de fin d’année. Le Père Noël aura beaucoup de travail et pourrait bien ramener Alexandre Lacazette dans sa hotte pour le déposer au Groupama Stadium pour le plus grand bonheur des Gones. Un rêve que de nombreux supporters chérissent alors qu’aucun taulier ne parvient à saisir cette place de numéro 9 dans l’effectif de Peter Bosz. En fin de contrat en juin prochain, l’international français de 30 ans est plus que jamais poussé vers la sortie par Arsenal. Les Gunners souhaitent récupérer quelques liquidités sur ce transfert et le bradent cet hiver afin de ne surtout pas le voir partir libre l’été prochain. Selon le Daily Mirror, son prix aurait été fixé à 10 millions d’euros.