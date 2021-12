Sur courant alternatif depuis le début de la saison entre l’Europe et la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’arrive toujours pas à se mettre en ordre de bataille malgré le temps qui passe… A la tête de l’équipe rhodanienne, Peter Bosz bat des records, de tristes records.

L’Olympique Lyonnais de Peter Bosz fait tomber de tristes records datant du vingtième siècle. A nouveau défait sur sa propre pelouse par le Stade de Reims, (1-2), l’OL est en éprouve des difficultés en cette première partie de saison et pointe à une triste 10ème place. Avec six longueurs de retard sur le podium et un match en retard contre l’OM, la situation n’est pas encore alarmante mais se complique. L’un des gros défauts des Gones cette saison est sa capacité à craquer en fin de rencontre voire même lors du temps additionnel. C’est dans cette période que l’OL concède 22% de ses buts.

Mais, plus inquiétant que ces tristes statistiques, l’Olympique Lyonnais bat des records datant du XXè siècle. Avec cette défaite contre Reims, Lyon a concédé sa septième défaite à domicile en 2021. une première sur une année civile depuis 1997, de biens mauvaises augures pour la suite de la saison.